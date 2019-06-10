الزيادي: الفتح وسائرون مصران على تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية

2019/06/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي.الاثنين، أن تحالفي الفتح وسائرون مصران على ادارج مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال الجلسات القادمة.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأولوية لعمل تحالفي سائرون والفتح هو المضي بإدراج مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد على جدول أعمال الجلسات القادمة لطي ملف التواجد […]

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