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بعد رفضها البيان الختامي لقمم مكة الأخيرة .. حكومة بغداد تصرح


بعد رفضها البيان الختامي لقمم مكة الأخيرة .. حكومة بغداد تصرح
2019/06/10 | 12:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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