2019/06/10 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس طرحت شركة “غوغل” الأمريكية تحديثا جديدا لتطبيق “خرائط غوغل” (غوغل مابس) يمكنه ‏أن ينقذ حياة سائقي السيارات.‏ وأشار موقع “ديجيتال تريندز” التقني المتخصص إلى أن تحديث “غوغل مابس” الجديد سيطرح ‏ميزة جديدة تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحددة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.‏ كما أن التحديث الجديد ينبه قائدي السيارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديث جديد لـ”غوغل” لإنقاذ حياة سائقي السيارات وكالة خطوة برس.

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