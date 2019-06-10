تربية النجف تكمل استعداداتها للامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة

2019/06/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الاشرف

اعلن قسم الامتحانات في المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف، عن اكمال استعداده لاجراء الامتحانات الوزارية ‏للدراسة المتوسطة حيث بلغ عدد

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