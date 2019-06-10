2019/06/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

عقدت قيادتا عمليات الانبار للحشد وعمليات الجزيرة للجيش مؤتمرا تنسيقيا أمنيا ضم شيوخ عشائر غرب الانبار وقادة الأجهزة الأمنية ومخاتير قضاء القائم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انعقاد مؤتمر في الانبار لرفع التنسيق الامني في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انعقاد مؤتمر في الانبار لرفع التنسيق الامني في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).