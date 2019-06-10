السلطات الامنية تقرر منع سير عجلات الحمل في طريق بغداد - ديالى

2019/06/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاثنين عن منع حركة سير العجلات الحمل باتجاه طريق بغداد – ديالى لمدة شهر كامل.

وقالت القيادة في بيان اليوم، انه "تقرر منـــع حــــركة عجلات الحمل باتجاه "سيطرة جكور" (جسر ديالى القديم) طريق بغداد –ديالى اعتباراً من يوم الاحد الموافق 16 /6/2019 ولمدة ثلاثون يوماً لأغراض تأهيل السيطرة من قبل محافظة بغداد/ قسم الشؤون البلدية.

واوضح البيان انه "سيكون الطريق البديل لعجلات الحمل من خلال سيطرة بوابة الراشدية وسيطرة المعامل"، داعيا سائقي الشاحنات الالتزام بما ورد أعلاه خدمةً للصالح العام.

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