رئيس الجمهورية يصل الى أربيل

2019/06/10 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل ظهر اليوم رئيس الجمهورية برهم احمد صالح الى أربيل للمشاركة في مراسيم اداء اليمين القانونية من قبل رئيس اقليم كردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني.

وكان في استقبال صالح في مطار اربيل الدولي نيجيرفان بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان وعدد آخر من المسؤولين.وانتخب نيجيرفان بارزاني في 28 أيار الماضي من قبل برلمان كردستان رئيساً للإقليم بأصوات 68 برلمانياً من أصل 81 حضروا الجلسة.



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