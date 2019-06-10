2019/06/10 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت قيادة عمليات بغداد، منع حركة عجلات الحمل باتجاه {سيطرة جكور} {جسر ديالى القديم} على طريق بغداد – ديالى اعتباراً من يوم الاحد المقبل.

وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان المنع سيستمر "لمدة ثلاثين يوماً لأغراض تأهيل السيطرة من قبل محافظة بغداد/ قسم الشؤون البلدية، وسيكون الطريق البديل لعجلات الحمل من خلال سيطرة بوابة الراشدية وسيطرة المعامل".ودعا البيان "سائقي الشاحنات الالتزام بما ورد أعلاه خدمةً للصالح العام".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تمنع حركة عجلات الحمل على أحد جسور العاصمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تمنع حركة عجلات الحمل على أحد جسور العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).