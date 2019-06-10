بالصور.. مرور كربلاء تصادر الدراجات ذات الصوت العالي

2019/06/10 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت مديرية مرور كربلاء، عن مصادرة الدراجات النارية التي تصدر ضجيجا مرتفع في المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.وكتب اعلام مرور المحافظة على الفيس بوك، تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "مرور كربلاء تصادر الدراجات ذات الصوت العالي".

واضاف ان "العمل مستمر في اخذ القرارات القضائية بإحالة الدراجات الغير أصولية و مصادرتها وتسليمها

الى هيئة الكمارك وحسب الضوابط".

واكد مرور كربلاء انه "تم أستحصال الموافقة بمصادرة 480 دراجه من نوع اخر والتي تفتقد لوسائل السلامة والامان والتي تعرف بـ (الزرنكي)".

وكانت قد اعلنت مديرية مرور كربلاء في وقت سبق اليوم انها مستمرة في حملة حجز الدراجات في جميع مناطق كربلاء والتي تختص في الدراجات التي لا تحمل شروط السلامة والغير مسجلة ولاتحتوى على مصابيح ولا تحمل لوحات تسجيل وتستخدم للالعاب البهلوانية.



انتهى/ ع

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