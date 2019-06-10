رونالدو: حققت المطلوب للفوز بالكرة الذهبية

2019/06/10 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دافع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن نفسه أمام الانتقادات التي يتعرض لها في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنه لم يسبق له على مدار مسيرته أن انخفض مستواه، وذلك بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده البرتغال يوم أمس.

وحسّن رونالدو موسمه بشكل كبير بعد المساهمة في ثاني ألقابه الدولية رفقة البرتغال يوم أمس، ورغم أنه لم يسجل في المباراة النهائية، لكنه أحرز هاتريك في نصف النهائي بمرمى سويسرا.ويرى صاروخ ماديرا أنه قدم موسم جيد مع يوفنتوس والبرتغال كونه حقق 3 ألقاب جماعية، الأمر الذي يخوله للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، كما أعرب أنه من محبي الفوز بالجوائز الفردية رغم عدم سعيه وراء ذلك.وقال رونالدو لوسائل الإعلام عقب التتويج باللقب يوم أمس “لم يكن هناك وقت لعبت في بشكل سيء، 16 عام كانت الأرقام هي من تتحدث عن نفسها، لقد أظهرت ذلك طوال مسيرتي الاحترافية، لا يهم ما تتحدث عنه الناس أحياناً، الأرقام توضح كل شيء”.وأضاف “الجوائز الفردية؟ كل شيء يساعد، لكنني لست مهووساً بالجوائز، الأمور تحدث بشكل طبيعي، من الواضح أنني أحبهم، لن أكذب”.وبخصوص إمكانية الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قال الدون “لقد فزت بثلاثة ألقاب، وكنت بحالة جيدة، ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ لا أعلم إن كنت أستحق الجائزة أم لا، سأترك الأمر لكم، أنتم من يجب عليكم تقييم الجميع، لن أقوم بتقييم نفسي”.انتهى

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