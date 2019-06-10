عمليات بغداد تصدر تنويهاً بمنع مرور عجلات الحمل على هذا الطريق

2019/06/10 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قررت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، منـــع حــــركة عجلات الحمل باتجاه “سيطرة جكور” (جسر ديالى القديم) طريق بغداد –ديالى اعتباراً من يوم الاحد الموافق 16 /6/2019 ولمدة ثلاثون يوماً.وقالت القيادة في بيان تنويهاً لها تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “هذا القرار جاء لأغراض تأهيل السيطرة من قبل محافظة بغداد/ قسم […]

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