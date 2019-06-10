2019/06/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأن يعم الأمن والاستقرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول كويتي لنيجيرفان البارزاني: نتمنى لكم الاستمرار في تحقيق الإنجازات لإقليم كوردستان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول كويتي لنيجيرفان البارزاني: نتمنى لكم الاستمرار في تحقيق الإنجازات لإقليم كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).