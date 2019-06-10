تحذيرات نيابية من وصول مسلسل النفوق  وحرائق الحقول الى الكهرباء

2019/06/10 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/بغداد

حذرت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، الاثنين، الحكومة من استهداف الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية من قبل الجماعات الإرهابية في استكمال لمسلسل حرائق حقول الحنطة والشعير ونفوق الاسماك.

وقالت الحامدي في تصريح تابعته "الاتجاه برس" ، إن “الحكومة لغاية اللحظة لم تع مايحصل من استهداف لاستقرار البلاد عبر مسلسل منظم خاصة بعد الإعلان عن الاكتفاء الذاتي لمحاصيل والمنتجات الحيوانية والزراعية”.

واضافت الحامدي ان “المسلسل ابتدأ بنفوق الاسماك ومن ثم وباء محصول الطماطة في البصرة وصولا الى حرائق المزارع”, مبينة ان “المعلومات التي وردت الى الاجهزة الاستخبارية تفيد بأن الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية هي الاخرى عرضة للاستهداف”.

وطالبت الحامدي الحكومة الاتحادية والاجهزة الامنية والاستخبارية بـ”الانتباه من استهداف الابراج والمحطات المنتجة للطاقة الكهربائية من خلال تكثيف الجهد الامني والاستخباري لمنع حصول كارثة وازمة جديدة تتعلق بالكهرباء”.

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