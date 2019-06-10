مصدر: جهات متنفذة تسيطر على القطاع الاستثماري في الأنبار

2019/06/10 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية، الاثنين، عن سيطرة “جهات متنفذة” على كافة عقود الرخص الاستثمارية في الانبار وارغام كل من يرغب في الحصول على مشاريع الاستثمار بدفع مبالغ مالية تصل الى 10%.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “جهات متنفذة تفرض سيطرتها على عقود الرخص الاستثمارية في الانبار وتعمل على عدم اعطاء اي فرص […]

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