هيئة الجمارك: ضبط اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي بمطار البصرة

2019/06/10 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الجمارك، الاثنين، ضبط اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي بمطار البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ، ان السلطات الجمركية في مطار البصرة تمكنت من ضبط 3 أجهزة لاسلكية نوع cisco".

واضافت، ان "الاجهزة ضبطت بدون موافقات رسمية ومخالف لضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة".

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