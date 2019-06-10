2019/06/10 | 12:42

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نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لاقليم كردستان

متابعة/...أدى نيجيرفان بارزاني، الإثنين، اليمين الدستورية رئيساً لاقليم كردستان، بحضور 1200 شخصية محلية ودولية.

وبدأت، اليوم، مراسيم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان، بحضور رسمي.

وجرت المراسيم بحضور رسمي محلي ودولي، تضمنت وصول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والوفد الإيراني إلى مطار أربيل حيث كان في استقبالهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني.

كما استقبل نيجيرفان البارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وصل إلى أربيل في الساعة 10:30 لحضور مراسم تنصيب رئيس إقليم كردستان.

ووصل ايضاً، وفد عراقي رفيع إلى أربيل ضم عمار الحكيم ومدحت المحمود ومهدي العلاق وعدداً كبيراً من البرلمانيين والوزراء وممثلي الأحزاب والأطراف السياسية.

وللمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية العراقية، وصل برهم صالح إلى مطار أربيل على رأس وفد رفيع، حيث استقبله نيجيرفان البارزاني.

وفي 28-5-2019 انتخب برلمان كردستان نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كردستان، بعد 18 عاماً من شغله منصب رئيس الوزراء، وسيؤدي القسم القانوني، في قاعة سعد عبدالله بأربيل بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كردستان والعراق بالإضافة إلى ممثلي دول العالم.انتهى 1

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