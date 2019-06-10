في الذكرى السنوية الخامسة.. الموصل

2019/06/10 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- محمد وذاح

مضت خمسة أعوام على احتلال مدينة الموصل من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي في العاشر من حزيران عام 2014، لا زالت المدينة ترزح

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