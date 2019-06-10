منع سير عجلات الحمل في طريق ديالى القديم لهذا السبب

2019/06/10 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن منع سير عجلات الحمل باتجاه “سيطرة جكور” جسر ديالى القديم طريق بغداد – ديالى جنوبي العاصمة ولمدة

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