نائبة: التحالفات السياسية غير مهتمة بملف اكمال الكابينة الوزارية

2019/06/10 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائبة عن تحالف الفتح النائب ميثاق الحامدي, الاثنين, أن التحالف السياسية غير مهتمة بملف اكمال الكابينة الوزارية وذلك لانشغالها بملف المحاصصة على الدرجات الخاصة, مبينة انه لايوجد اي اتفاق بين التحالفات بشأن تقديم الاسماء المرشحة لشغل الوزارات المتبقية.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحالفات السياسية بعد ان ضمنت تحديد الوزارات الشاغرة من […]

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