مجلس ذي قار يبدأ قراءة أسئلة استجواب الناصري غيابيا

2019/06/10 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، عن امتناع المحافظ يحيى الناصري عن الحضور في جلسة استجواب هذا اليوم، مشيرا الى انه شرع بقراءة أسئلة الاستجواب غيابيا.وقال عضو المجلس حسن الوائلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة ذي قار بدء جلسته الخاصة باستجواب المحافظ يحيى الناصري على خلفية شبهات فساد وهدر للمال العام”.واضاف […]

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