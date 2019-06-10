وزير الخارجية التركية يصل اربيل ورئيس اقليم كردستان يستقبله

2019/06/10 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وصل وفدان رفيعا المستوى من وزارتي الخارجية الايرانية والتركية صباح اليوم الاثنين الى اربيل عاصمة اقليم كردستان.وضم الوفد التركي وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو اذ استقبله رئيس الاقليم المنتخب نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين في الحكوميين.و وصل بالتزامن وفد من الخارجية الايرانية، والسعودية، والاردنية اضافة الى وفد عراقي ضم ...

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