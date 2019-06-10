2019/06/10 | 12:51

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نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لاقليم كردستان

الاثنين

10

حزيران

2019 :

12:31 pm

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نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لاقليم كردستان

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