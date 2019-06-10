2019/06/10 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت الطائرة من طرازEC-130H Compass Call ،وهي طائرة تشويش إلكترونية، في قاعدة كيشين الجوية البولندية.وصل مجمع الحرب الإلكترونية الطائر إلى بولندا للمشاركة في التدريبات مع طائرات الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو .ونقل الموقع عن تقارير سلاح الجو الأمريكي إن نشر الطائرة منسق مع وزارة الدفاع البولندية ويظهر التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تنشر في بولندا سلاحاً جديداً النعيم نيوز.

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