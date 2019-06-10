الجمارك تضبط اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي

2019/06/10 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادضبطت السلطات الجمركية ،اليوم الأثنين، 3 اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة الدولي.

وذكربيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه ان”جمرك مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط 3 اجهزة لاسلكية بحوزة مسافر اجنبي بدون موافقات رسمية”.

واضاف البيان ان “الاجهزة مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة” مشيرا الى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة”.

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