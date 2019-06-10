2019/06/10 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تركت شاحنة معلقة أعلى جسر بعد انقلابها بطريق مزدوج للسيارات.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انقلب اللوري الضخم أعلى جسر في إبسويتش، بسوفولك بريطانيا، بعد أن خرج عن السيطرة وترك معلقا على حافة الجسر بعد أن تسبب في توقف حركة المرور.

تسبب المشهد في ذعر السائقين ولحسن الحظ تم إنقاذ السائق من النافذة، وقال شهود العيان أن الوضع كان مقلقا لأن مظهر اللوري يوحي بأنه غير مستقر وسيسقط من أعلى الجسر.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترك شاحنة معلقة أعلى جسر بعد انقلابها – صور) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترك شاحنة معلقة أعلى جسر بعد انقلابها – صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).