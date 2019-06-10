هذا موعد انسحاب القوات النيوزيلندية من العراق

2019/06/10 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #الحكومة_النيوزيلندية، اليوم الإثنين، أنها ستسحب جنودها من #العراق في يونيو/حزيران من العام المقبل.وقالت رئيسة #الوزراء #جاسيندا_أردرن في بيان: «خلال #الأشهر الـ12 المقبلة، ستتمكن #نيوزيلندا […]

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