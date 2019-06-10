2019/06/10 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / اربيل

عاجل..



نيجيرفان البارزاني يؤدي اليمين الدستوري رئيساً لاقليم كردستان.





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