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عاجل.. نيجيرفان البارزاني يؤدي اليمين الدستوري رئيساً لاقليم كردستان


عاجل.. نيجيرفان البارزاني يؤدي اليمين الدستوري رئيساً لاقليم كردستان
2019/06/10 | 12:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / اربيل

عاجل..

نيجيرفان البارزاني يؤدي اليمين الدستوري رئيساً لاقليم كردستان.

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