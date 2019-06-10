الغانمي يجتمع مع القيادات الامنية في ديالى

2019/06/10 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي اجتماعا مع القيادات الامنية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني :” ان الغانمي عقد ، فور وصوله الى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى ، سلسلة من اللقاءات مع القيادات الامنية لبحث آخر المستجدات على الساحة الامنية في المحافظة “.واضاف :” ان اللقاءات تركزت حول […]

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