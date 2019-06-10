منى العبيدي : نينوى بحاجة الى توافق سياسي كامل لاعمار مادمره الارهاب

2019/06/10 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى منى العبيدي ان ” محافظة نينوى واهلها بانتظار تنفيذ الوعود لاعادة الاعمار وتاهيل مادمره الارهاب خلال فترة احتلاله لها “.وقالت في تصريح لها :” نستذكر اليوم الذكرى الخامسة لاحتلال الموصل من قبل داعش الارهابي ، والتي عانت من اعماله وتصرفاته الاجرامية والارهابية الشيء الكثير الذي لايمكن وصفه ” […]

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