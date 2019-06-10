2019/06/10 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TIPPv0LUcbA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو مع | محمد نوري عبد ربه و علي جبار الفريجي و علي السنيد الكرعاوي | تقديم محمد الساعدي) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيتو مع | محمد نوري عبد ربه و علي جبار الفريجي و علي السنيد الكرعاوي | تقديم محمد الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).