الحلبوسي يدعو من كردستان الى توحيد القرار السياسي في بغداد

2019/06/10 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الى توحيد القرار السياسي في بغداد، مؤكدا أن العاصمة عي مصدر قوة لاقليم كردستان، فيما أوضح ان المركز ينتظر من رئيس الاقليم الجديد استكمال الحوار وايجاد الحلول لجميع المشاكل.

يتبع..

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