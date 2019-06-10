برهم صالح يثمن دور مسعود بارزاني: سيبقى ثقله كما هو فمكانته ليست بمنصب

2019/06/10 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الاثنين بالدور الذي اداه الرئيس الاول لإقليم كوردستان مسعود بارزاني في خدمة الاقليم والعراق بأسره، داعيا الرئيس الجديد للإقليم نيجيرفان بارزاني الى العمل على تعزيز العلاقات بين اربيل وبغداد.

وقال صالح في كلمة له بمناسبة تأدية نيجيرفان بارزاني اليمن الدستورية في اربيل "انها لمناسبة تاريخية مهمة ان نجتمع هنا في اربيل عاصمة اقليم كوردستان للمشاركة في مراسم تنصيب الاخ العزيز نيجيرفان بازاني كرئيس للاقليم".

واضاف "نشيد بدور مسعود بارزاني الرئيس الاول بما قدمه من خدمات الى شعب الاقليم التي قدمها في المدة التي كان فيها رئيسا وهو لا يحتاج الى تعريف فهو مناضل منذ 50 عاما في صفوف قوات البيشمركة".

وتابع صالح ان "المكانة الكبيرة لمسعود بارزاني ليست بالمناصب وننتظر منه ان يداوي جراحتنا وان يعيد ترتيب البيت الكوردي".

واردف بالقول "نتمنى من اخينا نيجيرفان صاحب التجربة الطويلة في رئاسة حكومة الاقليم والعلاقات المتشعبة الدولية ونتوسم به كل الخير في تعزيز العلاقات بين الاقليم وبغداد".

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