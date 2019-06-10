مسعود بارزاني: داعش بدأ باستجماع نفسه ودعمي مطلق لنيجيرفان بارزاني

2019/06/10 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الاطراف الكوردستانية من جهة، وحكومتي بغداد وكوردستان الى حل المشاكل العالقة.وقال بارزاني خلال مراسم اداء نيجيرفان بارزاني اليمين الدستورية رئيسا لكوردستان، "سأدعم نيجيرفان بارزاني بكل الطرق".واضاف، "يجب على الاطراف الكوردستاني ايضا ان تحل المشاكل فيما بينهما، كما ان على حكومتي بغداد وكوردستان ان تحل المشاكل العالقة بين الطرفين".وبين بارزاني، ان مخاوف عودة تنظيم داعش لازالت موجودة، "فالتنظيم بدأ باستجماع نفسه".وأشر بارزاني ايضا مخاوف في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم بعد الخروق الامنية الاخيرة فيها.

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