نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كوردستان

2019/06/10 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادى رئيس وزراء اقليم كوردستان السابق نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين اليمين الدستورية بوصفه رئيسا منتخبا للإقليم وسط حضور رفيع على مستوى العراق والعالم.

وانتخب برلمان إقليم كردستان العراق في نهاية شهر آيار الماضي نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، بعد أن حصل على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

وكان اقليم كوردستان قد وجه دعوة رسمية الى 1200 شخصية من بينها الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية وممثلو دول العالم لحضور جلسة أداء رئيس الإقليم اليمين الدستورية.

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