متهور يشعل منزل جاره لعراك عنيف بينهما – فيديو

2019/06/10 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق مقطع فيديو لقطات مفجعة لشجار عنيف بين اثنين من الجيران، دفع أحدهما لإشعال النيران في منزل الآخر.

أظهر مقطع الفيديو مشادة كلامية حادة بين رجلين جيران، حيث ركض أحدهما وهو غاضب وقام بإشعال النيران في منزل الأخير، حيث نشبت النيران في جزء من المنزل، حيث راح يصرخ أحد الجيران قائلا: “هذا خطأك!”.

والتقط عامل البناء أنيسيس فالدمانيس، 22 عامًا، المشهد الذي لا يصدق على هاتفه الجوال، بينما كان يركب دراجته النارية في تشاتام بإنجلترا.

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