2019/06/10 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طبية حديثة، أن وظائف القلب والرئتين قد تتدهور بسرعة إذا زار شخص يتمتع بصحة جيدة مدينة تسجل مستويات عالية من تلوث الهواء مقارنة بموطنه.وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة “جورنال أوف ترافل ميديسن”، أن على المسافرين، الذي يعانون على وجه الخصوص من مشكلات في الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، التخطيط لحماية أنفسهم من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياحة الجنان المفقودة خطر كارثي على الصحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياحة الجنان المفقودة خطر كارثي على الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياحة الجنان المفقودة خطر كارثي على الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).