2019/06/10 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية ـ فرع بغداد ـ استعداداتها لإطلاق دورات مشروع الصوت الذهبي والذي سيقام للعام الثالث على التوالي, وذلك على قاعة جامع أمير المؤمنين (عليه السلام) الواقع بمنطقة الشعلة في محافظة بغداد.وقال مسؤول فرع الدار، الشيخ رعد التميمي: “استكمل فرع الدار في بغداد استعداداته كافة لإطلاق النسخة الثالثة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تستعد لإطلاق مشروع الصوت الذهبي القرآني النعيم نيوز.

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