العالم اليوم مع ظاهرة فلكية مثيرة

2019/06/10 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له اليوم الاثنين في ظاهرة فلكية مثيرة لاترى بالعين المجردة .وأعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) حسب شبكة / CBS/ الامريكية أن كوكب المشتري سيواجه الأرض وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، اليوم الاثنين.مبينة ان هذه الظاهرة السنوية تحدث عندما يكون […]

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