2019/06/10 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وقال المكتب الاعلامي للفياض في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني فالح الفياض التقى في طهران، وزير الخارجية الإيراني محمد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض يبحث مع ظريف العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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