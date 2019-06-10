2019/06/10 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6dhTAvX4RNA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحدي اكياس القمامة يجتاح الانترنت) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحدي اكياس القمامة يجتاح الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).