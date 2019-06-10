أرامكو السعودية تعرض شراء حصة بمشروع غاز مسال بالقطب الشمالي

2019/06/10 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الاثنين أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على عرض أرامكو.

وصرح الفالح لتاس في مقابلة أن أرامكو تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين روسنفت وجازبروم وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.

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