انخفاض واردات الصين من النفط الخام في ايار

2019/06/10 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت ثمانية بالمئة في مايو أيار من أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجلته في الشهر السابق، في الوقت الذي قلصت فيه بكين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وارداتها من إيران في ظل تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

مرفأ كوينغداو النفطي.



صورة من أرشيف رويترز يحظر استخدامها في الصين.



يحظر بيع الصورة للحملات التجارية أو التحريرية في الصين

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت إلى 40.23 مليون طن في مايو أيار من 43.73 مليون طن في أبريل نيسان.

وتظهر حسابات رويترز أن ذلك يعادل 9.47 مليون برميل يوميا، بانخفاض نسبته 11 بالمئة مقارنة مع أبريل نيسان، إذ يزيد مايو أيار يوما مقارنة معه، وذلك بفعل انخفاض الواردات من إيران وفي الوقت الذي جرى فيه إغلاق عدد من مصافي النفط الحكومية الكبيرة لإجراء أعمال صيانة دورية.

وبدأت الصين تقليص وارداتها من الخام الإيراني في مايو أيار في مواجهة تشديد العقوبات الأمريكية على مبيعات طهران النفطية.

وعززت الصين بدلا من ذلك المشتريات من موردين آخرين في الشرق الأوسط مثل السعودية والعراق والإمارات وكذلك من البرازيل.

لكن واردات الصين من النفط في أول خمسة أشهر من 2019 بلغت إجمالا 205 ملايين طن بارتفاع 7.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

في غضون ذلك، تباطأت أيضا صادرات الصين من المنتجات النفطية في مايو أيار إلى 4.49 مليون طن انخفاضا من 6.17 مليون طن في أبريل نيسان وفقا لما أظهرته بيانات جمركية.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية في أول خمسة أشهر 27.09 مليون طن ارتفاعا من 25.55 مليون طن في نفس الفترة من عام 2018.

واستمر إجمالي واردات الصين من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والواردات عبر خطوط الأنابيب، في الانخفاض قبل الصيف.

وأظهرت البيانات أن واردات الغاز بلغت 7.56 مليون طن في مايو أيار، مرتفعة 3.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لكنها منخفضة قليلا من 7.65 مليون طن في أبريل نيسان.

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