علاقة فيتامين د بالسكري دراسة تكشف حقيقة غائبة

2019/06/10 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري عندما تكبر في العمر، فقد حان الوقت لتخفض توقعاتك.وتشير دراسة حديثة إلى أن فيتامين (د) لا يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني من السكري.وخلصت أكبر دراسة من نوعها إلى أن تناول 4000 وحدة دولية يوميا من فيتامين (د)، وهو

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