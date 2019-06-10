بالصور.. تظاهرات في الديوانية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

2019/06/10 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} انطلقت في محافظة الديوانية، الاثنين، تظاهرات كبيرة احتجاجا على سوء الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وقال مراسل {الفرات نيوز} إن تظاهرات كبيرة انطلقت، اليوم، في قضاء الحمزة جنوبي محافظة الديوانية، بسبب سوء الخدمات والانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية.وأضاف أن المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية ولافتات ترفض الانقطاع المستمر بالكهرباء واخرى تطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم تجاه الازمة.انتهىبواسطة..



حيدر الغزالي

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