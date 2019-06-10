2019/06/10 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكيم يدعو لتصفير الخلافات بين قوى كردستان وبين الاقليم والمركز ويؤكد: وضع المنطقة حساس للغاية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحكيم يدعو لتصفير الخلافات بين قوى كردستان وبين الاقليم والمركز ويؤكد: وضع المنطقة حساس للغاية
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكيم يدعو لتصفير الخلافات بين قوى كردستان وبين الاقليم والمركز ويؤكد: وضع المنطقة حساس للغاية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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