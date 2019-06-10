2019/06/10 | 13:08

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الحكيم يدعو لتصفير الخلافات بين قوى كردستان وبين الاقليم والمركز ويؤكد: وضع المنطقة حساس للغاية

يتبع ......





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