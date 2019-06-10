الانبار تسجل انخفاضا في تجارة المخدرات

2019/06/10 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار، الاثنين، عن انخفاض نسبة المتاجرة بالمخدرات على خلفية الاجراءات الامنية المشددة المتخذة بهذا الصدد.وقال عضو اللجنة ابراهيم الفهداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة الانبار شهدت انخفاضا ملحوظا في نسبة المتاجرة بالمخدرات على خلفية قيام القوات الامنية باعتقال ابرز تجار المخدرات بعمليات امنية استباقية استهدفت عموم […]

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