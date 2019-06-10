2019/06/10 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..استحصال الموافقات الرسمية لتوزيع قطع الأراضي على جرحى الحشد والقوات الأمنية وضحايا الإرهاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



استحصال الموافقات الرسمية لتوزيع قطع الأراضي على جرحى الحشد والقوات الأمنية وضحايا الإرهاب وكالة خطوة برس.

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