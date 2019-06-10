2019/06/10 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حكومة اقليم كردستان الى استكمال الحوار مع بغداد لإزالة جميع الملفات العالقة.

وقال الحلبوسي خلال مراسم تنصيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو حكومة الإقليم لاستكمال الملفات العالقة مع المركز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو حكومة الإقليم لاستكمال الملفات العالقة مع المركز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).