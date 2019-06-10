النزاهة تضبط مخالفات بعقد استثمار أرض بقيمة ملياري دينار في كركوك

2019/06/10 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأحد المُتَّهمين لمخالفته بنود العقد

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