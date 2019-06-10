2019/06/10 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xgJQ4YzjW6o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع تضبط كمية من الاسلحة بحوزة عصابة ارهابية في محافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع تضبط كمية من الاسلحة بحوزة عصابة ارهابية في محافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).